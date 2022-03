Rugby

Rugby - Top 14 : Le coach du RCT ne veut pas s’arrêter à la victoire sur Clermont !

Publié le 26 mars 2022 à 20h35 par A.C.

Franck Azéma s’est exprimé après la victoire de son RCT sur l’ASM Clermont Auvergne (32-22), dans cette 21e journée du Top 14.

La période du Tournoi des 6 Nations est en générale très délicate à gérer pour les clubs de Top 14. Tous les internationaux sont en effet occupés avec leurs sélections et les coachs doivent donc composer avec l’effectif qui reste et souvent lancer des jeunes dans le grand bain. La fin de l’hiver n’a toutefois pas été si mal que ça au RCT ! Largué dans la course au Top 6 et même menacé de relégation à un moment de la saison, les Toulonnais ont repris la bonne marche avec quatre victoires lors des quatre derniers matches joués à domicile. Dernière en date celle face à l’ASM Clermont Auvergne ce samedi...

« Il y a trois à quatre semaines, on était dans une zone de relégation et tout le monde a continué à travailler »