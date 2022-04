Rugby

Rugby - Top 14 : Collazo, Azéma... Pour Etzebeth, quelque chose a changé au RCT !

Publié le 2 avril 2022 à 18h35 par A.C. mis à jour le 2 avril 2022 à 18h56

Eben Etzebeth, qui quittera le RCT à la fin de la saison, s’est exprimé au sujet du changement d’entraineur avec le départ de Patrice Collazo et l’arrivée de Franck Azéma.

Ça va mieux à Toulon. Après avoir flirté avec les tréfonds du Top 14, le RCT a su se relancer ces derniers mois et les phases finales semblent possibles, avec également un titre européen à aller chercher. Le grand artisan de ce changement semble être Franck Azéma, qui a récemment salué le travail opéré par ses joueurs. « Les garçons prennent du plaisir » a expliqué celui qui a remplacé Patrice Collazo le 28 octobre dernier. « Il y a trois à quatre semaines, on était dans une zone de relégation et tout le monde a continué à travailler, sans se disperser ni lâcher, et ça, ça fait plaisir ». Son impact semble en tout cas avoir ravi la plupart du groupe toulonnais... même les stars plus expérimentées.

« Ce que Franck a changé ? Il a une vraie “intelligence rugby” »