Rugby

Rugby : Antoine Dupont fait une grosse annonce pour les JO 2024 !

Publié le 6 avril 2022 à 13h35 par T.M.

Star du XV de France, Antoine Dupont a fait part de son rêve de disputer les Jeux Olympiques avec les Bleus du rugby à 7.

Le 8 septembre 2023, le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby en France sera donné. Un grand rendez-vous pour les hommes de Fabien Galthié portés notamment par Antoine Dupont, l’actuel meilleur joueur du monde. Et quelques mois plus tard, ce sont les Jeux Olympiques qui se tiendront dans l’Hexagone. Si le rugby à 15 n’est pas au programme des Olympiades, le rugby à 7 est présent. Et bien qu’il ne soit pas habitué à cette discipline, Antoine Dupont a posé sa candidature pour être au rendez-vous.

« Je suis chaud »