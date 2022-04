Rugby

Rugby : Le coup de gueule du Racing 92 avant le triple derby contre Paris !

Publié le 1 avril 2022 à 19h35 par A.C. mis à jour le 1 avril 2022 à 19h40

Juan Imhoff ne semble pas vraiment satisfait de la nouvelle formule de la Champions Cup, qui poussera le Racing 92 et le Stade Français à se rencontrer en seulement quelques semaines.

Ce week-end se déroulera la première étape d’un derby... en trois actes. Le Racing 92 et le Stade Français vont se retrouver à l’occasion de la 22e journée du Top 14 ce dimanche, avec les places dans le Top 6 qui commencent à devenir très chères. Mais les deux voisins vont se retrouver seulement six jours plus tard pour le huitième de finale aller de Champions Cup... avant de croiser une nouvelle fois le fer le 17 avril pour le match retour ! Une aubaine pour les supporters, qui semblent avoir hâte de voir ce triple derby inédit... un peu moins pour les joueurs.

« Le rugby, ce n'est pas le foot ! »