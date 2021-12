Rugby

Rugby : Le Racing 92 enfin lancé ? La réponse de Fickou !

Publié le 11 décembre 2021 à 16h35 par A.C.

Gaël Fickou était forcément très heureux après la large victoire du Racing 92 face à Northampton ce vendredi (45-15), pour l’ouverture de la Champions Cup.

On ne donnait pas cher de la peau du Racing 92 face à Northampton. Les Franciliens sont en grande difficulté en Top 14 avec trois défaites d’affilée et ce déplacement n’était pas vraiment le mieux pour entamer la Champions Cup, avec les Saints qui sont l’une des équipes en forme du moment en Premiership. C'était sans compter sur l’esprit revanchard des hommes de Laurent Travers, qui ont littéralement écrasé leurs adversaires avec notamment cinq essais, dont trois signés par le troisième-ligne Wenceslas Lauret.

« Il faut rester humble, il faut continuer »