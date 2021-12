Rugby

Rugby : Guy Novès s’enflamme pour Antoine Dupont !

Publié le 10 décembre 2021 à 22h35 par A.C.

Demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont a été élu meilleur joueur du monde par World Rugby, devenant le troisième Français à recevoir cette distinction.

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais après dix ans un Français est élu meilleur joueur du monde par World Rugby. Incroyable à chacune de ses sorties, Antoine Dupont a succédé à Thierry Dusautoir et à Fabien Galthié, qui est maintenant son sélectionneur avec le XV de France et si tout le monde s’y attendait, lui a encore un peu de mal à y croire. « Mettre des mots dessus est presque le plus dur et là je viens de gagner le titre de meilleur joueur du monde. Rien que de le dire, ça me fait bizarre » a expliqué le numéro 9 du Stade Toulousain, d’après L’Équipe . « C'est juste impensable. Ce sont des choses qui font rêver et cela me donne des idées pour la suite ». Dupont a devancé le deuxième-ligne anglais Maro Itoje, ainsi que le troisième ligne australien Michael Hooper.

« Il est capable de faire gagner une équipe à lui tout seul »