Rugby : Ntamack mise sur l’Europe pour oublier l’UBB !

Publié le 8 décembre 2021 à 14h35 par A.C.

Défaits sur le terrain de l’Union Bordeaux-Bègles lors de la dernière journée du Top 14 (17-7), les joueurs du Stade Toulousain vont pouvoir se relancer avec Cardiff, en Coupe d’Europe.

Le Stade Toulousain a été détrôné ! Inamovible leader du Top 14, dont il a remporté les deux dernières éditions, le club de la Ville Rose est tombé sur un os samedi dernier, avec l’Union Bordeaux-Bègles. Les hommes de Christophe Urios ont trouvé la solution face à l’ogre toulousain, en muselant notamment Antoine Dupont et gagnent ainsi la première place du classement, reléguant leurs adversaires à deux points.

« C'est toujours bien de rebondir après une défaite »