Rugby

Rugby - XV de France : Dupont évoque déjà la pression du Mondial 2023 !

Publié le 3 décembre 2021 à 23h35 par A.C.

Capitaine du XV de France lors de la tournée du mois de novembre, Antoine Dupont s’est déjà projeté sur la Coupe du monde 2023, qui se tiendra en France.

Cet automne, le XV de France de Fabien Galthié a repris sa marche en avant. Privé de ses cadres cet été en Australie, le sélectionneur des Bleus a pu compter sur son équipe au complet au mois de novembre, pour affronter l’Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande. Bilan, trois victoires, dont une plus que convaincante face aux All Blacks (40-25), à deux ans d’un rendez-vous capital. Car la Coupe du monde en France s’ouvrira sur cette affiche et les Français semblent donc avoir marqué leur territoire au Stade de France.

« Il y aurait vraiment beaucoup de regret si on ne faisait pas une bonne compétition »