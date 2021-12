Rugby

Rugby - XV de France : L'aveu de Brice Dulin sur son automne compliqué...

Publié le 1 décembre 2021 à 14h35 par A.C.

Figurant dans le groupe élargi de Fabien Galthié, Brice Dulin n’a pas joué le moindre match avec le XV de France lors de la tournée du mois de novembre.

Si les résultats ont été au rendez-vous, tout ne s’est pas très bien passé à Marcoussis. Disposant d’un groupe élargi de 42 joueurs, Fabien Galthié était contraint de faire des choix et chaque mercredi, plusieurs joueurs étaient invités à retrouver leurs clubs respectifs. L’Équipe a ainsi révélé que certains de ces joueurs écartés ont commencé à s’agacer. « Cette situation devient pesante » a expliqué un joueur du XV de France, qui a préféré garder l’anonymat. « Et pour en avoir discuté avec d’autres, je ne suis pas le seul à ressentir ça ». De son côté, Galthié a tenté d’apaiser les tensions en déclarant notamment : « Il faut saluer leur présence et le fait qu’on leur annonce qu’ils rentrent le mercredi soir ».

« Le plus frustrant, c’est de ne pas pouvoir jouer »