Rugby - XV de France : La méthode Galthié commence à diviser !

Publié le 13 novembre 2021 à 18h35 par A.C.

Il y aurait des tensions toujours plus présentes au sein du groupe élargi du XV de France, qui affrontera ce dimanche la Géorgie.

C’est un bras de fer qui dure depuis toujours entre la Fédération et la Ligue. Du côté du XV de France et de la FFR on a toujours demandé à avoir un groupe de plus en plus important à disposition, afin de préparer au mieux les différents rendez-vous internationaux. De l’autre côté, la LNR et les clubs de Top 14 ont forcément résisté, mais finalement Fabien Galthié peut compter sur plus de 40 joueurs à Marcoussis, avec d’ailleurs des résultats très satisfaisant depuis sa prise de fonction.

« Cette situation devient pesante »