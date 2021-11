Rugby

Rugby - XV de France : Diego Dominguez juge le duo Ntamack-Jalibert !

Publié le 12 novembre 2021 à 22h35 par A.C.

Diego Dominguez, ancien ouvreur du Stade Français et de la Squadra Azzurra, s’est exprimé au sujet de la cohabitation entre Romain Ntamack et Mathieu Jalibert.

Considéré comme les meilleurs numéros 10 du Top 14 et dans le top mondial, Romain Ntamack et Mathieu Jalibert se sont longtemps tirés la bourre en équipe de France. Finalement, avec notamment les absences de Virimi Vakatawa et Arthur Vincent pour cette tournée de novembre, Fabien Galthié a décidé de les titulariser tous les deux face à l’Argentine (29-20). Le résultat n’a pas été concluant en dépit de la victoire, mais le sélectionneur du XV de France a reconduit ce duo pour le deuxième match de cette tournée face à la Géorgie.

« Tu dois choisir et en laisser un dehors ! »