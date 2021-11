Rugby

Rugby - XV de France : Dupont valide le choix de Galthié avec Ntamack et Jalibert !

Publié le 6 novembre 2021 à 19h35 par A.C.

Face à l’Argentine ce samedi, Antoine Dupont va être aligné à la charnière du XV de France aux côtés de Mathieu Jalibert, au lieu de Romain Ntamack.

Souvent, les sélectionneurs aiment aligner des charnières formées par des joueurs qui se connaissent à la perfection et qui jouent ensemble en club. Ainsi, le rugby français a décroché le gros lot avec Antoine Dupont et Romain Ntamack, qui brillent ensemble avec le Stade Toulousain et le XV de France. Pourtant, ce samedi l’ouvreur toulousain va être déplacé au poste de premier centre et c’est Mathieu Jalibert, qui réalise un excellent début de saison avec l’Union Bordeaux-Bègles, qui va jouer aux côtés de Dupont en numéro 10.

« Ça nous rajoute plusieurs cordes à notre arc, surtout sur le côté offensif »