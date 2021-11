Rugby

Rugby - XV de France : Un nouveau choix fort signé Fabien Galthié ?

Publié le 3 novembre 2021 à 16h35 par A.C.

Pour la première rencontre de la tournée de novembre face à l’Argentine, Fabien Galthié semble réserver plusieurs surprises.

C’est une composition inédite que l’on pourrait voir ce samedi, sur la pelouse du Stade de France. Romain Ntamack et Mathieu Jalibert, qui se tirent la bourre au poste d’ouvreur depuis quelques années, devraient partir tous les deux titulaires ! Le joueur du Stade Toulousain devrait en effet glisser au poste de premier centre aux côtés de Gaël Fickou, avec son homologue de l’Union Bordeaux-Bègles qui devrait donc porter le numéro 10 et former la charnière avec le nouveau capitaine Antoine Dupont. Mais ce duo ne devrait pas être la seule nouveauté...

Jaminet devrait buter ce samedi face à l’Argentine