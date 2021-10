Rugby

Rugby - XV de France : Le premier mots du capitaine Dupont !

Publié le 26 octobre 2021 à 19h35 par A.C.

Antoine Dupont sera le capitaine du XV de France pour la tournée de novembre, en l’absence de Charles Ollivon.

Si c’est Anthony Jelonch qui a mené les Bleus en Australie cet été, le staff du XV de France a décidé de changer de capitaine pour l’Autumn Nations Series. C’est en effet Antoine Dupont, très performant avec le Stade Toulousain depuis le début de la saison, qui a été désigné par Fabien Galthié et Raphaël Ibanez ce lundi. « Les joueurs réunis pour la préparation de l’Autumn Nations Series auront Antoine pour capitaine » a écrit le manager du XV de France, via son compte Twitter. « Il a toute la confiance de Charles et de ses coéquipiers pour mener à bien cette très belle mission ». La mission de Dupont commencera le 6 novembre prochain, avec la réception de l’Argentine au Stade de France.

« Je suis très fier d'être capitaine de mon pays »