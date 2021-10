Rugby

Rugby - XV de France : Bonne nouvelle pour Fabien Galthié !

Publié le 19 octobre 2021 à 20h35 par A.C.

Le XV de France s’apprête à affronter une tournée d’automne très compliquée, avec notamment un choc contre la Nouvelle-Zélande.

On connait désormais la liste des joueurs retenus pour la prochaine tournée du XV de France. Fabien Galthié a rappelé ses fidèles, mais a également ouvert la porte de la sélection à des nouveaux visages. C’est notamment le cas de Matthis Lebel et Thibaud Flament du Stade Toulousain, mais également Donovan Taofifenua du Racing 92 et Romain Buros de l’Union Bordeaux-Bègles. Un blessé est toutefois déjà à compter, puisque Gabin Villière a dû déclarer forfait ce mardi.

Le Roux sera présent