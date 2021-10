Rugby

Rugby - XV de France : Fickou futur capitaine des Bleus ? Il répond !

Publié le 20 octobre 2021 à 18h35 par A.C.

Gaël Fickou s’est exprimé au sujet de l’absence de Charles Ollivon pour la tournée de novembre et donc le poste vacant de capitaine.

Cet automne, Fabien Galthié devra faire à moins de l’un de ses leaders les plus important, avec le forfait de Charles Ollivon. Gravement blessé au genou, le troisième-ligne du RCT a d'ailleurs participé à choisir son celui qui pourra assurer l’intérim lors de cette tournée de novembre. « Charles Ollivon a participé aux discussions avec les cinq joueurs cités dans la presse : il sera à Marcoussis dimanche soir pour passer le relais à son successeur » a révélé Galthié, lors d’un entretien accordé à Rugbyrama . « C'est à ce moment-là que le capitaine sera annoncé aux joueurs » Capitaine en Australie cet été, Anthony Jelonch semble être l’un des favoris.

« Être capitaine de l’équipe de France, je n’y ai jamais pensé, mais... »