Rugby

Rugby - XV de France : Urios glisse un nom à Galthié pour le nouveau capitaine !

Publié le 24 octobre 2021 à 12h35 par A.C.

Christophe Urios, manager de l’Union Bordeaux-Bègles, s’est exprimé au sujet du prochain capitaine du XV de France.

Dans deux semaines, l’équipe de France débutera sa tournée de novembre avec la réception de l’Argentine, à Saint-Denis. On ne sait toutefois toujours pas qui sera chargé de mener cette équipe ! Gravement blessé, Charles Ollivon ne sera pas là et si c’est Anthony Jelonch qui a assuré l’intérim lors de la tournée en Australie cet été, d’autres noms sont évoqués depuis quelques jours. C’est le cas de Gaël Fickou, qui assume déjà ce rôle au Racing 92 en l’absence d’Henry Chavency. « Je ne me prends pas la tête. Le plus important est que l’équipe de France gagne et remporte cette tournée. Le reste, c’est du plus » a récemment expliqué Fickou. « Si j’ai la chance de l’être, j’accepterai cette tâche avec une grande fierté. C’est un rôle qui me plait bien mais je ne veux pas à tout prix être capitaine. Ça vient naturellement ».

« Tant que Charles Ollivon n’est pas revenu dans la course, pourquoi on s’emmerde ? »