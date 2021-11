Rugby

Rugby - XV de France : Ntamack, Jalibert... Le staff des Bleus y pense depuis longtemps !

Publié le 3 novembre 2021 à 10h35 par A.C.

Laurent Labit, entraineur de la ligne de trois-quarts du XV de France, s’est exprimé au sujet du duo formé par Romain Ntamack et Mathieu Jalibert.

Le 6 novembre prochain, le XV de France va débuter sa tournée d’automne au Stade de France face à l’Argentine... avec une grosse nouveauté ! Suite aux forfaits de Virimi Vakatawa et d’Arthur Vincent, les rumeurs autour d’un duo formé par Mathieu Jalibert et Romain Ntamack ont commencé à prendre forme. Très performants depuis le début de la saison, les deux devraient être titulaires pour la première fois en équipe de France, avec le joueur de l’UBB qui prendrait le poste de numéro 10 et celui du Stade Toulousain qui glisserait premier centre, aux côtés de Gaël Fickou.

« Cette association, ça fait un petit moment qu’on l’a en tête »