Rugby

Rugby - XV de France : Les grands regrets de Parra pour le Mondial 2011 !

Publié le 28 octobre 2021 à 10h35 par T.M.

Lors du Mondial 2011, le XV de France a échoué en finale face à la Nouvelle-Zélande. Une défaite qui reste en travers de la gorge de Morgan Parra.

A l’échelle mondiale, le XV de France n’a jamais réussi à soulever le Graal et remporter la Coupe du monde. Pourtant, les Bleus ont réussi à atteindre à 3 reprises la finale, en 1987, en 1999 et en 2011. Cette dernière finale peut d’ailleurs laisser de grands regrets au XV de France. Opposés à La Nouvelle-Zélande, qui était chez elle, les Bleus se sont inclinés d’un rien (8-7). Une rencontre qui avait d’ailleurs été marquée par des polémiques concernant l’arbitrage.

« Lors de cette finale, on doit être champions du monde »