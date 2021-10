Rugby

Rugby - XV de France : Dupont donne rendez-vous aux All Blacks !

Publié le 26 octobre 2021 à 23h35 par A.C.

Nouveau capitaine du XV de France, Antoine Dupont s’est projeté sur l’énorme choc de la tournée de novembre face à la Nouvelle-Zélande.

La saison internationale 2021 va se terminer sur un feu d’artifice pour le XV de France. Les 6 novembre prochain, les hommes de Fabien Galthié affronteront l’Argentine au Stade de France, avant d’accueillir la Géorgie à Bordeaux huit jours plus tard. Mais le gros rendez-vous sera le 20 novembre prochain, puisque les Français vont retrouver l’enceinte de Saint-Denis pour y affronter la Nouvelle-Zélande, qui a une nouvelle fois remporté le Rugby Championship cette année, même si elle a chuté lors de la toute dernière journée face à l’Afrique du Sud (31-29), championne du Monde en titre.

« Le fait qu'il s'agisse également du match d'ouverture de 2023 le rend encore plus excitant pour nous et pour les supporters »