Rugby

Rugby - XV de France : Lebel raconte ses premiers pas avec les Bleus !

Publié le 27 octobre 2021 à 21h35 par A.C. mis à jour le 27 octobre 2021 à 21h38

Performant avec le Stade Toulousain, Matthis Lebel a été appelé par Fabien Galthié pour la tournée de novembre du XV de France.

Dès sa prise de fonctions, Fabien Galthié a annoncé vouloir miser sur les joueurs en forme. Ça tombe bien, en forme Matthis Lebel l’est depuis quasiment un an ! Le deuxième meilleur marqueur d’essais de la dernière saison de Top 14 s’est installé comme un titulaire en puissance au Stade Toulousain et cet automne, il pourrait connaitre sa première sélection avec le XV de France, alors que les autres potentiels ailiers que sont Vincent Rattez et Donovan Taofifenua ont récemment été libérés par le staff pour jouer avec leurs clubs respectifs ce week-end.

« J’ai envie de faire une bonne préparation avec le collectif, de m’entraîner dur »