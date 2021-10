Rugby

Rugby - XV de France : Quesada prévient Galthié avant l’Argentine !

Publié le 28 octobre 2021 à 21h35 par A.C.

Ancien international argentin ainsi qu’ancien membre du staff de l’équipe de France et des Pumas, Gonzalo Quesada s’est projeté sur le premier test-match de cette tournée de novembre.

C’est parti. Depuis le début de la semaine, les internationaux ont retrouvé Marcoussis pour se préparer à l’Autumn Nations Series, le nouveau nom de la traditionnelle tournée d’automne. Cela commencera par l’Argentine le 6 novembre prochain au Stade de France, avec Fabien Galthié qui semble réserver quelques surprises pour son quinze de départ. Plusieurs sources proches du XV de France parlent en effet d’un Romain Ntamack déplacé au centre, avec Mathieu Jalibert qui prendrait le poste de numéro 10 aux côtés d’Antoine Dupont, le tout nouveau capitaine.

« Je connais bien les Pumas pour savoir à quel point ils voudront être revanchards »