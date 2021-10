Rugby

Rugby - XV de France : Antoine Dupont s’enflamme pour son nouveau rôle !

Publié le 27 octobre 2021 à 10h35 par T.M.

Alors que le XV de France s’apprête à disputer sa tournée d’automne, c’est Antoine Dupont qui a été désigné capitaine. Un rôle évoqué par le joueur du Stade Toulousain.

Argentine, Géorgie et la Nouvelle-Zélande. Voilà le programme du XV de France pour cette tournée d’automne. Afin de se préparer au mieux pour le Mondial 2023 et surtout le prochain Tournoi des VI Nations, les hommes de Fabien Galthié vont donc se frotter à certaines des meilleures nations de l’ovalie. Et pour ces futurs combats, c’est Antoine Dupont qui sera chargé de mener le groupe tricolore. Le demi de mêlée du Stade Toulousain a été nommé capitaine du XV de France pour cette tournée d’automne. Un rôle important qui ne semble pas l’effrayer.

« Une très grande fierté »