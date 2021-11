Rugby

Rugby - XV de France : Le message fort de Fickou avant la Nouvelle-Zélande !

Publié le 3 novembre 2021 à 20h35 par T.M.

Lors de sa tournée d’automne, le XV de France affrontera notamment la Nouvelle-Zélande. Un choc sur lequel s’est prononcé Gaël Fickou.

Durant ce mois de novembre, pour sa tournée automnale, le XV de France affrontera ainsi l’Argentine, la Géorgie ainsi que la Nouvelle-Zélande. Pour les hommes de Fabien Galthié, il faudra donc se montrer à la hauteur et ainsi confirmer les bonnes performances lors des dernières sorties. Néanmoins, la bataille sera rude face à l’Argentine et surtout à la Nouvelle-Zélande, qui domine toujours la planète ovalie. Et ce mercredi, en conférence de presse, Gaël Fickou en a dit plus sur ce match face aux All Blacks.

« On doit jouer chaque match pour le gagner »