Rugby

Rugby - XV de France : Galthié livre ses vérités sur le duo Ntamack-Jalibert

Publié le 4 novembre 2021 à 14h35 par A.C.

Fabien Galthié s’est exprimé sur le nouveau duo formé par Mathieu Jalibert et Romain Ntamack, qui mènera l’attaque du Xv de France face à l’Argentine ce samedi.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Mathieu Jalibert et Romain Ntamack seront tous les deux titulaires pour la première rencontre de cette tournée du mois de novembre, face à l’Argentine. Une véritable première, puisque jusque-là ils se partageaient le temps de jeu au poste de numéro 10. Si certains semblent avoir des doutes, notamment concernant la phase défensive, à Marcoussis on répète depuis quelques jours que Jalibert comme Ntamack ont toute la confiance du staff, qui pensait depuis très longtemps à les aligner ensemble dans le quinze titulaire.

« Ntamack et Jalibert font partie, depuis deux ans, des meilleurs joueurs de notre championnat »