Rugby - XV de France : Fickou n’a aucune inquiétude pour Ntamack !

Publié le 4 novembre 2021 à 9h35 par A.C.

Gaël Fickou pourrait former une paire de centres inédite ce samedi, pour le premier match du XV de France de la tournée de novembre face à l’Argentine.

Tout le monde ne parle que de ça. Alors que Fabien Galthié semble avoir fait plusieurs choix forts pour son quinze de départ, comme la titularisation de Malvyn Jaminet, c’est bien Mathieu Jalibert et Romain Ntamack qui retiennent toute l’attention. Il faut dire que les deux font parties des meilleurs joueurs du Top 14 ainsi que du vivier français et ils devraient être alignés ensemble pour la première fois ! Le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles devrait ainsi prendre la place de 10, tandis que Romain Ntamack glisserait au poste de premier-centre, aux côtés de Gaël Fickou.

« Romain est capable de tout faire »