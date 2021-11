Rugby

Rugby - XV de France : Gaël Fickou se méfie de l’Argentine !

Publié le 3 novembre 2021 à 22h35 par T.M.

Alors que le XV de France débutera sa tournée d’automne face à l’Argentine, Gaël Fickou ne veut pas crier victoire trop vite.

Les hommes de Fabien Galthié se retrouvent en ce mois de novembre pour la tournée d’automne. Et le XV de France aura quelques gros rendez-vous à gérer. Si la rencontre face à la Géorgie s’annonce à la portée des Bleus, cela devrait être plus relevé contre l’Argentine et la Nouvelle-Zélande. Néanmoins, face aux Pumas, le XV de France pourrait partir avec un léger avantage étant donné les récents résultats des Argentins. Malgré cela, Gaël Fickou préfère rester sur ses gardes.

« Les Argentins auront à coeur de réagir contre nous »