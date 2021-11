Rugby

Rugby - XV de France : Galthié veut insister avec Ntamack et Jalibert

Publié le 12 novembre 2021 à 17h35 par A.C.

Après une première peu convaincante, Romain Ntamack et Mathieu Jalibert vont à nouveau jouer ensemble face à la Géorgie.

Si l’adversaire est plus faible, les attentes n’en seront pas moins élevées. Tout le monde rêve de voir Mathieu Jalibert et Romain Ntamack briller ensemble sur le terrain, mais la victoire sur l’Argentine (29-20) n’a pas vraiment apporté les réponses attendues. Ntamack a même été remplacé à la 55e minute et a quitté le terrain le visage fermé, laissant Jalibert seul maître de l’attaque du XV de France. Tout au long de la semaine, à Marcoussis on a assuré être satisfait de la prestation du Toulousain, qui va d’ailleurs une nouvelle fois jouer premier centre contre la Géorgie, avec son homologue de l’UBB en 10.

« Ils ont fait 50 minutes ensemble avec un sentiment d'inachevé »