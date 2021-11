Rugby

Rugby - XV de France : Jalibert défend son duo avec Ntamack !

Publié le 10 novembre 2021 à 13h35 par A.C.

Mathieu Jalibert s’est exprimé au sujet de la première pas vraiment concluante aux côtés de Romain Ntamack, lors de la victoire sur l’Argentine (29-20).

On n’a parlé plus de ça que de la rencontre en elle même. Habituels rivaux au poste de numéro 10, Romain Ntamack et Mathieu Jalibert ont joué cote à cote, lors de la victoire du XV de France sur l’Argentine au Stade de France. Le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles a en effet joué ouvreur, tandis que son homologue du Stade Toulousain a glissé au poste de premier centre, qu’il a déjà occupé par le passé en club comme sélections jeunes. Tout le monde s’attendait à des étincelles, mais ce duo a plutôt été un feu de paille. Ntamack a en effet été remplacé après seulement 55 minutes par Jonathan Danty et a été très critiqué.

« C’est très difficile de juger notre association seulement sur 50 minutes »