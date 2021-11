Rugby

Rugby - XV de France : Ntamack, Jalibert… Boudjellal pose un dilemme à Galthié !

Publié le 9 novembre 2021 à 23h35 par T.M.

Ne voulant pas choisir entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, Fabien Galthié avait aligné les deux contre l’Argentine. Mais aux yeux de Mourad Boudjellal, il va falloir trancher.

Au poste de demi d’ouverture, Fabien Galthié a actuellement l’embarras du choix avec deux joueurs talentueux, à savoir Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Mais à défaut de choisir l’un ou l’autre, le sélectionneur du XV de France a décidé d’aligner les deux contre l’Argentine, en mettant le joueur du Stade Toulousain au centre. Pour cette rencontre, l’association Ntamack-Jalibert était ainsi scrutée de très près et force est de constater que cela n’a pas fonctionné. Galthié retentera-t-il le pari contre la Géorgie ?

« Fabien il va falloir choisir »