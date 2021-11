Rugby

Rugby - XV de France : Antoine Dupont juge sa première comme capitaine !

Publié le 7 novembre 2021 à 13h35 par T.M.

Ce samedi, face à l’Argentine, Antoine Dupont jouait son premier match en tant que capitaine du XV de France. Une première évoquée par le principal intéressé.

Pour cette tournée d’automne, Fabien Galthié et le staff du XV de France avaient fait un choix fort en confiant le brassard de capitaine à Antoine Dupont. A seulement 24 ans, le demi de mêlée du Stade Toulousain s’est donc vu confier les commandes de la sélection nationale. Et c’est ce samedi, face à l’Argentine, que Dupont faisait sa grande première avec le XV de France avec ce nouveau statut. Et pour le numéro 9 français, cela s’est plutôt bien passé.

« Je suis heureux de ce premier capitanat »