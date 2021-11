Rugby

Rugby - XV de France : Ce message fort en interne sur la Nouvelle-Zélande !

Publié le 9 novembre 2021 à 17h35 par T.M.

Alors que le choc entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande est très attendu, au sein du groupe de Fabien Galthié, on n’y pense pas encore.

Le XV de France a donc démarré de la meilleure des manières sa tournée d’automne. Bien que cela n’a pas été simple contre l’Argentine, les hommes de Fabien Galthié ont tout de même réussi à s’imposer. Désormais, les Bleus vont se frotter à la Géorgie avant le choc tant attendu face à la Nouvelle-Zélande. Mais actuellement, c’est bien le rendez-vous contre les All Blacks qui est au coeur de toutes les discussions chez les observateurs. Ce qui n’est toutefois pas le cas pour les joueurs du XV de France.

« Aujourd'hui, on est tous focalisés sur la Géorgie »