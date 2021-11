Rugby

Rugby - XV de France : Géorgie, Nouvelle-Zélande… Les confidences de Galthié !

Publié le 7 novembre 2021 à 10h35 par T.M.

Ce samedi, le XV de France a débuté sa tournée d’automne avec une victoire contre l’Argentine. Place désormais à la Géorgie, une rencontre que les Bleus veulent préparer au mieux avant de réellement penser aux All Blacks.

Bousculé, le XV de France a tout de même réussi à s’imposer face à l’Argentine. Tout n’a donc pas été parfait pour les hommes de Fabien Galthié, qui ont malgré tout obtenu la victoire. La tournée d’automne commence donc de la meilleure des manières. Désormais, il va falloir régler ces détails pour aller affronter la Géorgie. Et c’est ensuite la Nouvelle-Zélande qui se dressera sur la route du XV de France. Un choc auquel ne veut pas encore penser Galthié.

« On parlera en temps voulu du troisième match »