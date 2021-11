Rugby

Rugby - XV de France : Dupont est prêt pour sa grande première !

Publié le 6 novembre 2021 à 17h35 par A.C.

Antoine Dupont va fêter son premier capitanat ce samedi, pour le premier match de la tournée de novembre entre le XV de France et l’Argentine.

Ces derniers jours, beaucoup de monde a parlé de la paire formée par Mathieu Jalibert et Romain Ntamack. Habituels rivaux au poste de numéro 10, les deux seront alignés pour la première fois dans le quinze titulaire par Fabien Galthié face à l’Argentine. Ce match sera toutefois l’occasion de fêter une autre première, puisqu’en l’absence de Charles Ollivon c’est Antoine Dupont qui va fêter son premier capitanat avec le XV de France, alors que certains voyaient Anthony Jelonch continuer sur la lancée de cet été.

« C'est une fonction supplémentaire mais ça ne change pas considérablement mon approche des choses »