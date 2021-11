Rugby

Rugby - XV de France : Galthié prend une décision forte pour le duo Jalibert-Ntamack

Publié le 10 novembre 2021 à 11h35 par A.C. mis à jour le 10 novembre 2021 à 11h44

Fabien Galthié semble avoir les idées claires concernant sa composition d’équipe pour affronter la Géorgie lors du deuxième match de la tournée de novembre.

L’Argentine, c’est fait. Pour le premier match de cette tournée, le XV de France a éprouvé des difficultés face à des Pumas accrocheurs, mais a finalement arraché la victoire en grande partie grâce à ses remplaçants (29-20). C’est le cas de Jonathan Danty, très performant et rentré avant l’heure de jeu… à la place de Romain Ntamack. Ce dernier était pourtant annoncé comme l’un des fers de lance de l’attaque française et son duo avec Mathieu Jalibert a été très commenté. Finalement, si le 10 de l’Union Bordeaux-Bègles un plutôt bon match, ce n’est pas le cas de son homologue du Stade Toulousain, relégué au poste de premier centre.

Jalibert et Ntamack a nouveau titulaires contre la Géorgie