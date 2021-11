Rugby

Rugby - XV de France : Le message fort de Grégory Alldritt sur les choix de Galthié !

Publié le 10 novembre 2021 à 17h35 par T.M.

Bien que remplaçant face à l’Argentine, Grégory Alldritt comprend totalement les choix de Fabien Galthié.

Actuellement, Fabien Galthié dispose d’une génération dorée. Et forcément, compte tenu des multiples choix à chaque fois, composer le XV de France est un véritable casse-tête. Des choix qui font forcément des heureux et des déçus, eux qui se retrouvent sur le banc de touche. Cela a notamment été le cas de Grégory Alldritt pour la rencontre face à l’Argentine. Néanmoins, comme l’a expliqué le joueur du XV de France, rapporté par L’Equipe , c’est la concurrence qui veut cela.

« Une concurrence qui est saine »