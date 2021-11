Rugby

Rugby : Le XV de France se méfie de la Géorgie !

Publié le 9 novembre 2021 à 21h35 par T.M.

Après l’Argentine, le XV de France va se frotter à la Géorgie. Et malgré l’écart annoncé entre les deux nations, les Bleus restent sur leurs gardes.

La tournée automnale se poursuit pour le XV de France. Après l’Argentine et en attendant la Nouvelle-Zélande, les hommes de Fabien Galthié vont devoir se frotter à la Géorgie. Sur le papiers, les Bleus apparaissent comme largement favoris pour cette rencontre. Néanmoins, la vérité du terrain pourrait bien être différente. Et pour éviter toute mésaventure, le XV de France se méfie de son adversaire comme l’a bien savoir Anthony Jelonch.

« Une équipe très accrocheuse »