Rugby - XV de France : Les Bleus prennent la défense de Romain Ntamack !

Publié le 11 novembre 2021 à 16h35 par A.C.

Après Mathieu Jalibert, c’est Laurent Labit qui a tenu à apporter son soutien à Romain Ntamack, après la victoire sur l’Argentine (29-20).

Tout change très vite et ce n’est pas Romain Ntamack qui dira le contraire. Accueilli en équipe de France comme le messie, l’ouvreur du Stade Toulousain a semblé dès le départ être destiné à marquer l’histoire du rugby français de son empreinte, avec son coéquipier Antoine Dupont. Il a toutefois suffi d’un match pour que son statut change. Déplacé au poste de premier centre pour faire de la place à Mathieu Jalibert en 10, Ntamack a souffert contre l’Argentine et a été remplacé avant même l’heure de jeu. Désormais, certains semblent penser qu’il n’est plus aussi indispensable qu'avant chez les Bleus...

« Romain n’est pas sacrifié du tout, c’est un joueur sur lequel on compte »