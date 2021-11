Rugby

Rugby - XV de France : Galthié explique ses choix avant la Géorgie !

Publié le 12 novembre 2021 à 19h35 par A.C.

A deux jours de la deuxième rencontre de la tournée de novembre face à la Géorgie, Fabien Galthié a décidé de faire plusieurs changements dans son XV de départ.

Si la victoire était au rendez-vous, le premier match de l’Autumn Nations Series du XV de France n’a pas totalement satisfait. Ainsi, avant un rendez-vous capital contre la Nouvelle-Zélande le 20 novembre prochain, Fabien Galthié pourra encore ajuster deux ou trois choses face à la Géorgie ce dimanche. Il a ainsi opté pour plusieurs changements, avec notamment la titularisation de Sekou Macalou, ou encore le grand retour d’Uini Atonio à la place de Mohamed Haouas, qui est carrément sorti du groupe. Mathieu Jalibert et Romain Ntamack seront toujours alignés ensemble au centre de l’attaque française, alors que Mathis Lebel va fêter sa première sélection à l’aile, à la place de Gabin Villière.

« Si un joueur est titulaire, ce n'est pas lié au nom de la gestion mais de son parcours »