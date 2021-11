Rugby

Rugby - XV de France : Le staff des Bleus déçu par le duo Jalibert-Ntamack ?

Publié le 11 novembre 2021 à 14h35 par A.C.

Laurent Labit, entraineur des trois-quarts du XV de France, est revenu sur la première du duo formé par Mathieu Jalibert et Romain Ntamack face à l’Argentine (29-20).

C’est sans aucun doute un des feuilletons de cette tournée de novembre. Alors que même la presse étrangère s’enthousiasmait pour la titularisation de Mathieu Jalibert aux côtés de Romain Ntamack, le résultat n’a pas vraiment été concluant. Si le premier a activement participé à la victoire sur l’Argentine, le second est sorti après seulement 55 minutes de jeu, affichant d’ailleurs un visage fermé au moment d’être remplacé par Jonathan Danty. Pourtant, Fabien Galthié devrait vraisemblablement reconduire cette association pour la rencontre contre la Géorgie, qui se tiendra ce dimanche à Bordeaux.

« Les grandes nations qui sont nos adversaires ne se privent pas de faire jouer leurs meilleurs joueurs en même temps sur le terrain »