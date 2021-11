Rugby

Rugby - XV de France : Jalibert, Ntamack... Chabal tacle les choix de Galthié !

Publié le 11 novembre 2021 à 10h35 par A.C.

Sébastien Chabal a commenté la titularisation de Mathieu Jalibert et de Romain Ntamack face à l’Argentine (29-20).

Sujet très commenté en cette tournée de novembre, le duo formé par Romain Ntamack et Mathieu Jalibert va encore faire parler de lui. Les deux ouvreurs devraient en effet être alignés une nouvelle fois ensemble face à la Géorgie ce dimanche par Fabien Galthié, à en croire les récentes informations de RMC Sport . « Disons qu’on ne s’est pas trouvés de la meilleure manière possible. Mais c’est dû aussi au fait que les Argentins nous ont privés de ballons rapides en première mi-temps » a récemment expliqué Jalibert, revenant sur la première compliquée avec Ntamack lors d’un entretien accordé à 20 minutes . « Ça a été compliqué de mettre de la vitesse et se retrouver dans les conditions où on s’épanouit le plus avec Romain. C’est très difficile de juger notre association seulement sur 50 minutes ».

« Il n’y a qu’un poste de 10 donc on en a mis un en 10 et un en 12 »