Rugby

Rugby - XV de France : Dupont prêt à laisser la place à Ollivon !

Publié le 3 décembre 2021 à 17h35 par A.C.

Capitaine du XV de France lors de la tournée du mois de novembre, Antoine Dupont pourrait voir Charles Ollivon revenir pour le Tournoi des 6 Nations.

Véritable cadre du projet de Fabien Galthié depuis 2019, Charles Ollivon a beaucoup manqué au XV de France. D’autres l’ont pourtant remplacé à la perfection comme Anthony Jelonch cet été et Antoine Dupont, qui a notamment guidé les Bleus vers une victoire sur les All Blacks lors des Autumn Nations Series (40-25). Le troisième-ligne du RCT a toutefois repris les entrainements collectifs récemment et il devrait vraisemblablement être de retour pour le Tournoi des 6 Nations 2022, qui débutera le 6 février prochain pour le XV de France, avec l’Italie.

« Je savais que je prenais l’intérim »