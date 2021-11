Rugby

Rugby - XV de France : Antoine Dupont fait le bilan sur son rôle de capitaine !

Publié le 22 novembre 2021 à 14h35 par T.M.

Après avoir tenu le rôle de capitaine du XV de France durant cette tournée automnale, Antoine Dupont a fait le bilan de son expérience.

3 victoires en 3 matchs ! Pour le XV de France, la tournée automnale a été parfaite avec en point d’orgue l’exploit réalisé contre la Nouvelle-Zélande. Les hommes de Fabien Galthié ont ainsi montré un excellent visage, comme cela a notamment été le cas pour Antoine Dupont. Demi de mêlée, le Toulousain avait également la mission de jouer le rôle de capitaine. En l’absence de Charles Ollivon, Dupont s’était ainsi vu remettre le brassard. Et tout s’est bien passé pour lui.

« Je me suis senti de plus en plus à l’aise au fil des semaines »