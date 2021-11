Rugby

Rugby - XV de France : Les Bleus favoris pour le Mondial 2023 ? La réponse de Dupont !

Publié le 22 novembre 2021 à 11h35 par T.M.

Suite à la victoire du XV de France contre la Nouvelle-Zélande, certains imaginent déjà les Bleus remporter la Coupe du monde 2023. A ce sujet, Antoine Dupont se veut toutefois prudent.

Ce samedi, sur la pelouse du Stade de France, le XV de France a réalisé un énorme exploit en s’offrant la Nouvelle-Zélande, et avec la manière en plus. Un succès retentissant qui fait parler à travers la planète rugby. Une démonstration des hommes de Fabien Galthié qui a forcément son importance en vue du Mondial 2023 en France et le match d’ouverture… face aux All Blacks. Le XV de France pourrait-il être sacré à domicile ? Ils sont nombreux à y croire, d’autant plus avec la dernière victoire contre la Nouvelle-Zélande.

« Deux ans, c’est très long dans le sport »