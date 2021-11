Rugby

Rugby - XV de France : Une excellente nouvelle avant d’affronter les All Blacks ?

Publié le 17 novembre 2021 à 16h35 par A.C.

Pour le dernier test match de la tournée de novembre, le XV de France pourrait bien affronter une Nouvelle-Zélande diminuée.

On reste un peu sur notre faim, en cette tournée d’automne. Certes le XV de France compte deux victoires en deux rencontres, mais les prestations n’ont pas vraiment été satisfaisante. Face à l’Argentine (29-20) l’impact physique imposé semble en effet avoir gêné les Bleus , tandis que la Géorgie a un niveau tellement éloigné de l’élite mondial (41-15), qu’il est difficile de véritablement en tirer des leçons. Tout va toutefois changer ce samedi, puisque les Français s’apprêtent à affronter ce qui se fait de mieux sur la planète ovale, avec des All Blacks plus remontés que jamais après leur défaite surprise en Irlande (29-20).

Beauden Barrett incertain contre la France