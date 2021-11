Rugby

Rugby - XV de France : Galthié tente d’apaiser les tensions...

Publié le 13 novembre 2021 à 20h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, s’est exprimé au sujet de la grande rotation au sein du groupe tricolore.

S’il y a eu des changements dans le quinze de départ pour affronter la Géorgie ce dimanche, ce n’est rien par rapport à ceux qui vont et viennent à Marcoussis. Avec un groupe élargi de 42 joueurs, chaque semaine c’est une quinzaine de potentiels internationaux qui quittent le Centre national de rugby. Un va et vient qui commence à en agacer certains. « Cette situation devient pesante » a expliqué à L’Équipe un joueur du XV de France, qui a préféré garder l’anonymat. « Et pour en avoir discuté avec d’autres, je ne suis pas le seul à ressentir ça ». A en croire le quotidien, il y aurait de plus en plus de tensions du côté de ceux qui sont renvoyés chaque semaine dans leurs clubs respectifs.

« Ces joueurs savent très bien que s'il y a un blessé, ils jouent »