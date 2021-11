Rugby

Rugby - XV de France : Galthié prêt à prendre une décision étonnante avant les All Blacks ?

Publié le 17 novembre 2021 à 11h35 par A.C.

Avant le dernier match de la tournée de novembre face à la Nouvelle-Zélande, Fabien Galthié pourrait bien changer de fusil d’épaule avec le duo formé par Matthieu Jalibert et Romain Ntamack.

C’est le gros feuilleton de cette tournée du XV de France. Habituellement rivaux pour le poste de numéro 10, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack ont été titularisés par deux fois. La première n’était pas forcément satisfaisante, avec un Ntamack sorti avant l’heure de jeu face à l‘Argentine (29-20), alors que la deuxième contre la Géorgie (41-15) a montré un duo plus épanoui, avec notamment un essai de Jalibert. La question s’est donc posée si cette formule sera une nouvelle fois alignée contre la Nouvelle-Zélande, dans un match qui s’annonce beaucoup plus compliqué.

Ntamack en 10 et Jalibert sur le banc