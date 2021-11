Rugby

Rugby - XV de France : Les All Blacks reçoivent un conseil de taille pour gérer le danger Dupont !

Publié le 19 novembre 2021 à 19h35 par A.C.

Jérôme Kaino, ancien international néo-zélandais désormais entraineur au Stade Toulousain, a décrypté le choc à venir entre les All Blacks et le XV de France.

En seulement quelques années, Antoine Dupont est devenu une véritable attraction. Considéré par beaucoup comme le meilleur numéro 9 au monde et peut-être même le meilleur joueur du moment, le Français a reçu les hommages de celui qui a dominé les dix dernières années : le néo-zélandais Aaron Smith. « Ce mec est à un autre niveau. Personne ne peut rivaliser actuellement » avait-il écrit sur Twitter, lors du dernier Tournoi des 6 Nations. « Il fait la différence en club et avec l’équipe nationale. Il m’aide à regarder mon jeu et essayer de m’améliorer ». Ça tombe bien, puisque les deux vont s’affronter ce samedi, sur la pelouse du Stade de France.

« Viser Dupont, ce n'est pas le bon plan de jeu pour les All Blacks »