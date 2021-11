Rugby

Rugby - XV de France : Le staff des Bleus valide le choix fait avec le duo Ntamack-Jalibert !

Publié le 17 novembre 2021 à 14h35 par A.C.

Laurent Labit s’est exprimé au sujet du choix de titulariser Matthieu Jalibert et Romain Ntamack, lors des rencontres contre l’Argentine et la Géorgie.

C’est l’un des gros sujets de cette tournée de novembre. Habituels concurrents au poste de 10, Romain Ntamack et Matthieu Jalibert ont été alignés cote à cote lors des deux premières rencontres de cette tournée d’automne. Pourtant, que ce soit contre l’Argentine (29-20) ou contre la Géorgie (41-15), les deux n’ont convaincu que par moments. Ainsi, avec la Nouvelle-Zélande qui pointe le bout de son nez pour le dernier match de cette Autumn Nations Series, Fabien Galthié aurait décidé selon RMC Sport de revenir en arrière et de remplacer Ntamack en 10, avec Jalibert relégué sur le banc.

« On avait des blessés au poste de centre, donc c’était la bonne fenêtre pour voir l’associations de Jalibert et Ntamack »