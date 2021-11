Rugby

Rugby - XV de France : Antoine Dupont y croit face à la Nouvelle-Zélande !

Publié le 14 novembre 2021 à 10h35 par T.M.

Alors que l’Irlande a réussi à faire tomber la Nouvelle-Zélande, cette défaite des All Blacks donne quelques idées au XV de France.

Ce dimanche, le XV de France a rendez-vous avec la Géorgie pour la suite de cette tournée automnale. Mais malgré ce match, c’est bien évidemment le choc à venir face à la Nouvelle-Zélande qui est dans les esprits. Un match que les All Blacks n’ont d’ailleurs pas préparé de la meilleure des manières. En effet, ce samedi, ils se sont inclinés en Irlande (29-20). Un résultat qui n’a pas échappé au XV de France comme l’a expliqué Antoine Dupont.

« Ça montre que c’est possible »